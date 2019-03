Air Belgium zet lijnvluchten naar Hongkong definitief stop ttr

14 maart 2019

15u54

Bron: belga 0 Luchtvaartmaatschappij Air Belgium zet haar lijnverbinding vanuit Charleroi naar Hongkong definitief stop, zo kondigde het bedrijf vandaag aan. Normaal zou die verbinding op 31 maart hervatten. Air Belgium blijft wel azen op andere lijnvluchten naar China en naar het Amerikaanse continent.

Air Belgium had in oktober vorig jaar de route naar Hongkong opgeschort, na een geschil met Chinese touroperatoren. Het bedrijf voert sindsdien vluchten uit voor andere maatschappijen, zoals TUI fly, Air France en British Airways. Om de continuïteit te waarborgen, kreeg Air Belgium in november een lening van 4 miljoen euro van de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa.

De bedoeling was om de verbinding tussen Charleroi en Hongkong vanaf het zomerseizoen -einde maart- te hervatten, maar daar wordt nu vanaf gezien. Reizigers die al een vlucht hadden geboekt, zullen hun geld terugkrijgen. “We willen ons bij hen verontschuldigen. Zij worden hierover gecontacteerd en de procedure voor de terugbetaling van de ticketprijs wordt in gang gezet”, klinkt het.

Toekomst

Maar volgens topman Niky Terzakis van Air Belgium waren de economische en technische voorwaarden niet aanwezig om de lijnvluchten naar en van Hongkong op een duurzame manier te hervatten. “Het is een beslissing die we betreuren, maar het succes van onze luchtvaartmaatschappij hangt ook af van moeilijke keuzes die essentieel zijn voor onze verdere ontwikkeling en het behoud van de tewerkstelling.”

Toch blijft hij ambitieus om in de toekomst langeafstandsvluchten aan te bieden. Air Belgium hoopt vanaf de zomer vanuit Charleroi twee bestemmingen in China aan te vliegen en vanaf het winterseizoen ook een bestemming op het Amerikaanse continent. “Daarvoor heeft het al de nodige vergunningen en toegangen verkregen van de verschillende Amerikaanse en Canadese autoriteiten”, staat in het persbericht.

Tot dan voert Air Belgium vluchten uit voor derden. Het bedrijf telt momenteel zo’n 248 voltijds equivalente medewerkers.