Air Belgium krijgt Waalse lening van 4 miljoen euro jv

23 november 2018

19u33

Bron: belga 0 De Waalse investeringsmaatschappij Sogepa heeft een lening van 4 miljoen euro voor de luchtvaartmaatschappij Air Belgium goedgekeurd. Dat werd bij Sogepa vernomen.

Air Belgium heeft het financieel niet gemakkelijk sinds de lijnvluchten tussen Charleroi en Hongkong werden opgeschort. Dat kwam door een geschil met de Chinese touroperatoren onder leiding van UTour waarmee de maatschappij samenwerkte. De route zou rond april volgend jaar heropgestart worden.

Sinds de stopzetting van de enige lijnverbinding voert Air Belgium alleen vluchten uit voor andere maatschappijen, zoals TUI fly en Air France. Maar de frequentie daarvan is de voorbije weken gedaald. Het winterseizoen is altijd kalmer dan het zomerseizoen in de luchtvaart. Momenteel is nog maar één van de vier vliegtuigen actief, voor British Airways. Maar de vaste kosten voor de toestellen en het personeel blijven uiteraard doorlopen.

Om de ergste nood te lenigen, heeft de raad van bestuur van Sogepa het licht op groen gezet voor een lening van 4 miljoen euro.

"Air Belgium concentreert zich op de tevredenheid van zijn klanten (vluchten voor andere maatschappijen) en op zijn toekomst. De plannen blijven ongewijzigd", is het enige wat men bij de maatschappij kwijt wil.