Air Belgium krijgt vlieglicentie: eerste vluchten vertrekken vanaf april TTR

13 maart 2018

17u09

Bron: Belga 4 De nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij Air Belgium heeft haar vlieglicentie gekregen van de Belgische autoriteiten. Dat meldt de maatschappij vandaag. De ticketverkoop start in de komende dagen, de eerste vluchten zijn voor half april.

Topman Niky Terzakis had de vlieglicentie aanvankelijk voor eind februari verwacht. Het werd dus iets later. Ook de eerste vluchten worden verschoven. Tot nu toe sprak de maatschappij over een start eind maart, maar dat is midden april geworden. De eerste bestemming wordt Hongkong.

"Er is inderdaad vertraging, maar dat is niet zo vreemd in een moeilijke procedure als deze", zegt een woordvoerder. Tegen de zomer wil de maatschappij nog zes andere routes lanceren naar grote en middelgrote Chinese steden. Alle vluchten vertrekken en landen vanop de luchthaven van Charleroi.

Air Belgium zal beschikken over een beginkapitaal van 20 miljoen euro, verdeeld over Europese meerderheids- en Aziatische minderheidsaandeelhouders. Langs Belgische kant investeren topman Terzakis, maar ook de federale en Waalse investeringsmaatschappijen FPIM en SRIW en Sabena Aerospace.