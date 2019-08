Air Belgium gaat 18 miljoen euro in het rood ttr

01 augustus 2019

10u15

Bron: belga 4 binnenland Air Belgium heeft vorig jaar een verlies van 18,3 miljoen euro geleden. Twaalf maanden eerder was er maar een verlies van ruim 840.000 euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die gepubliceerd werden op de website van de Nationale Bank.

Voorts is er sprake van een negatief eigen vermogen van -1,3 miljoen euro (2017: -2,8 miljoen euro). Maar het bedrijf wijst op de steun van de aandeelhouders voor de plannen. De luchtvaartmaatschappij zit dan ook in een groeifase. In 2017 stelde Air Belgium gemiddeld 16,4 voltijdse equivalenten aan het werk, maar in 2018 is dat gemiddeld al 117,7. Aan het eind van 2018 waren er 201,9 voltijdse equivalenten aan de slag.

De maatschappij deed een tweetal weken geleden nog de toekomstplannen uit de doeken. Ze onderneemt een nieuwe poging om onder eigen naam vluchten uit te voeren vanop de luchthaven van Charleroi. Vanaf december vliegt de Belgische luchtvaartmaatschappij naar Guadeloupe en Martinique op de Caraïben. Later wil Air Belgium ook naar Congo vliegen.

Air Belgium begon in juni vorig jaar met lijnvluchten naar Hongkong. Maar door een geschil met Chinese touroperatoren werd de verbinding na enkele maanden al stopgezet. De maatschappij voerde sindsdien enkel nog vluchten uit in opdracht van andere maatschappijen.