Ai, daar is de buxusmot weer: rupsen opnieuw actief in Vlaanderen ADN

11 april 2019

15u27

Bron: Belga 16 De rupsen van de buxusmot zijn opnieuw actief in Vlaanderen. In deze tijd van het jaar zijn de buxusrupsen zich volop aan het ontwikkelen en voeden ze zich met het bladgroen van de populaire tuinplant. Het platform ‘SOS Buxusmot’ onderzoekt nieuwe technieken om deze plaag aan te pakken, en deelt de resultaten op zijn website.

Er is duidelijk vraag naar goede en correcte informatie, zo blijkt uit een bericht van vormingsvereniging Landelijke Gilden vandaag. Een artikel op de website van ‘SOS Buxusmot’ over hoe je de buxusmot kan bestrijden, is intussen bijna 65.000 keer geopend.

Het platform bewees vorig jaar dat handmatig rupsen verwijderen, of de buxusstruik met een waterstraal behandelen, niet altijd even efficiënt is. Dat maakt dat er weinig zowel doeltreffende als milieuvriendelijke mogelijkheden bekend zijn om de buxus te beschermen. Deze zomer worden alternatieve methodes getest, aldus SOS Buxusmot.

Bij een ware buxusmotplaag worden chemische insecticiden afgeraden wegens de schade aan het milieu, biologische insecticiden zijn wel in orde. Op de website wordt aangeraden om zich eerst voldoende te informeren over het product en over het correcte gebruik ervan.