Agressieve stalker (45) blijft ex-vriendinnen en hun familie lastigvallen: celstraf met uitstel

mvdb

22 oktober 2018

16u39

Bron: Belga 0 Een 45-jarige man uit Borgloon die zijn ex-vriendinnen, hun familie en vrienden stalkte en lastig bleef vallen nadat de relatie al gedaan was, heeft van de rechter een straf met uitstel gekregen van 15 maanden en een boete van 800 euro.

De man moest zich voor de correctionele rechtbank van Tongeren verantwoorden voor belaging. Van 2014 tot 2016 had hij relaties met verschillende vrouwen. In de loop van 2015 liep zijn tweejarige relatie met een vrouw uit Borgloon op de klippen en zou de man zijn ex een jaar lang lastig hebben gevallen door haar onophoudelijk te bellen en bedreigende berichten via sms en via voicemail te sturen. Ook haar moeder kreeg telefoons en bedreigende sms-berichten van de man.

Bezorgde vriend 17 keer wakker gebeld

Ongeveer gelijktijdig begon de veertiger ook een relatie met een andere vrouw. Toen een vriend van haar een opmerking maakte dat hij vaak ruzie had met zijn nieuwe vriendin, stuurde hij die vriend verschillende berichten via Messenger en belde hij hem zeventien keer 's nachts wakker. Toen die relatie mislukte, probeerde de man de gsm van de vrouw af te pakken. Ook zou hij gebruik hebben gemaakt van het Facebook-profiel en haar e-mailadres.

De vrouw vermoedde dat hij spyware op haar computer had geïnstalleerd en liet voor de zekerheid haar computer en de software nakijken. Ondertussen kreeg de vrouw aan de lopende band meer dan 568 telefoontjes en 93 sms-berichten, waarmee ze naar de politie stapte.

Stampen

Naast belaging moest de man zich ook verantwoorden voor slagen en verwondingen aan zijn nieuwe partner. Op 31 december 2017 kreeg hij met haar na het uitgaan een discussie over een sleutel die ze niet vonden. De vrouw kreeg daarbij enkele klappen en stampen.



De uitgesproken gevangenisstraf is met uitstel als de man zich laat begeleiden voor zijn problematiek. Een van de belaagde vrouwen vroeg aan de rechter een schadevergoeding van 10.000 euro maar kreeg slechts 1.000 euro toegekend.