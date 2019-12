Agressieve man dringt huis binnen in Eigenbrakel, mishandelt bewoners en verkracht dochter (14) KVE

04 december 2019

13u19

Bron: 7S7, La Dernière Heure 80 De correctionele rechtbank van Waals-Brabant heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar na een weerzinwekkende daad in Eigenbrakel. Alexandre T. drong een huis binnen waarna vader en dochter in een hel terechtkwamen.

De feiten speelden zich af op 29 maart. Alexandre T. dook op aan de voordeur van een woning in Eigenbrakel. Met een smoes wist hij het huis binnen te dringen. Onder de bedreiging van een pistool moesten vader en dochter in de zetel gaan zitten. Vervolgens blinddoekte de dader hen. Hij dreigde ermee het duo de keel over te snijden of enkele vingers af te snijden. Hij klopte met een fles tegen het hoofd van de vader.

Beide bewoners moesten vernederende en beangstigende beproevingen ondergaan. Zo moest de vader met een wapen tegen zijn slaap een etentje annuleren waarvoor hij die avond was uitgenodigd. Op een bepaald moment zag de man echter zijn kans schoon om te ontsnappen en hij schreeuwde naar zijn veertienjarige dochter. Een kleine aarzeling deed haar de das om. De indringer kon haar weer vastgrijpen. Ondertussen belde haar vader de politiediensten. Het meisje moest zich in tussentijd uitkleden. Ze werd betast en moest handelingen ondergaan die bestempeld worden als verkrachting.

Toen de agenten toekwamen, kon ook het meisje vluchten. De dader, die onder invloed was van drank en drugs, bevond zich nog steeds in het huis en bedreigde de politie met een wapen. Agenten konden hem uiteindelijk neutraliseren en inrekenen.

De indringer had die dag de toestemming om de instelling te verlaten waar hij was opgenomen voor zijn alcohol- en drugsverslaving, zo bleek later. Hij zegt zich niets meer te herinneren. Hij is nu veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar en een terbeschikkingstelling van vijf jaar na het verstrijken van de effectieve straf.