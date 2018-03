Agressieve man belaagt twee buschauffeurs en controleur in Antwerpen mvdb

Bron: Belga 0 In de Antwerpse wijk Linkeroever is vanochtend een man gearresteerd nadat hij drie medewerkers van De Lijn - twee buschauffeurs en een controleur - had aangevallen in de Victor de la Montagnestraat. Dat meldt de lokale politie.

De partner van de man was samen met haar kind op een bus ten val gekomen en lichtgewond geraakt toen de buschauffeur een noodstop maakte. De man kon dat blijkbaar niet verkroppen en kwam vanuit de buurt aangesneld om verhaal te halen.

De agressieveling zou de buschauffeur in kwestie een duw hebben gegeven, waarna de chauffeur van een bus die daarachter stilstond tussenbeide kwam. Die tweede chauffeur kreeg één of meerdere slagen te verwerken. Er raakte ook nog een controleur van De Lijn betrokken, en ook die deelde in de klappen.

De belager vluchtte te voet weg, maar kon even verderop in de Ernest Claesstraat worden gevat. Geen van de slachtoffers raakte ernstig gewond.