Agressieve jongeren: Leuvense politie verhoogt aanwezigheid in stationsbuurt

Bron: Belga 4 belga Archiefbeeld. De Leuvense lokale politie heeft de voorbije weken haar aanwezigheid in de omgeving van het station gevoelig verhoogd, zowel met patrouilles in uniform als met patrouilles in burger, en zal dat ook de komende weken blijven doen. Bedoeling is paal en perk stellen aan het agressieve gedrag van een aantal jongeren.

"We willen dat iedereen, jong of oud, op elk moment van de dag veilig trein of bus kan nemen zonder bang te moeten zijn van een klap of intimidatie", zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Klappen

Enkele jongeren zorgen sinds enige tijd voor onrust aan het Leuvense station. Zo kregen een tweetal weken geleden twee leerlingen van dezelfde school nog klappen van een andere minderjarige en kreeg een 19-jarige jongen vorige week donderdag een vuistslag in het gezicht van drie andere jongeren. Woensdag pakte de politie dan twee minderjarigen op nadat ze een jongeman hadden geslagen en gisterenavond deed zich een nieuw incident voor.

Versterking

Tijdens een routinecontrole deelde een meerderjarige een voetveeg uit aan de agent, waarop de situatie uit de hand liep en een tweetal jongeren een grotere groep meesleurden en de politie belaagden. Die moest versterking ter plaatse laten komen om de gemoederen te doen bedaren. Uiteindelijk werden een viertal mensen opgepakt.

Brugge

"We kunnen de toestand niet vergelijken met wat er zich bijvoorbeeld in Brugge afspeelt", zegt politiewoordvoerder Vranckx. "Er is hier geen sprake van een bende die systematisch de omgeving onveilig maakt. Wel zijn er wat jongeren die wat haantjesgedrag vertonen en andere mensen lastigvallen en al eens een klap uitdelen. Dat kunnen we niet tolereren en we zullen de komende weken dan ook kordaat blijven optreden."