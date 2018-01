Agressieve ex-portiers Versuz moeten 26.445,81 euro aan feestvierders betalen Birger Vandael

12u34

Bron: eigen berichtgeving 2 Versuz . Een 41-jarige man uit Rumst en een 25-jarige man uit Neerpelt moeten samen in totaal 26.445,81 euro betalen aan twee Limburgse feestvierders. De twee ex-portiers van de Versuz gingen op 16 januari 2015 het boekje te buiten en richtten een ware ravage aan in de inkomzaal.

Tijdens de behandeling van de zaak werden de beelden getoond van de feiten. Daarop is te zien hoe de twee portiers in het zaaltje worden geconfronteerd met de twee klanten. De Antwerpenaar met Duitse roots haalt als eerste uit en slaat één van de slachtoffers in het aangezicht. Vervolgens neemt zijn Limburgs maatje met de Nederlandse nationaliteit over. Hij drukt met volle kracht zijn beide armen rond de keel en hals van het slachtoffer, die op die manier het bewustzijn verliest. Vervolgens sleurt hij hem bewusteloos naar buiten waar hij de man op de betonnen vloer gooide. “De verklaring dat deze houdgreep nodig was omdat de Limburgse feestvierder ging aanvallen, blijkt geenszins uit de beelden”, stelt de rechter.

Het tweede slachtoffer kreeg drie slagen in het volle aangezicht. Hij kon vreemd genoeg overeind blijven, maar liep wel een gebroken neus, een gebroken oogkas en verschillende verwondingen in het gezicht. De rechter geloofde niet dat deze verwondingen het resultaat zijn van een schermutseling eerder op de dansvloer. De vriend, die bewusteloos naar buiten werd gesleurd, had een dik oog, een gebroken neus en gescheurde oogleden. Naar eigen zeggen had hij een jaar last aan zijn nek. Bovendien houdt hij een litteken over aan zijn oog. Beide heren waren een hele tijd arbeidsongeschikt. Zij werkten als agent in de regio Mechelen. “Met zo’n gezicht vol verwondingen kan je achteraf niet werken als agent. Dat komt niet over.”, leggen de twee slachtoffers uit. Ook de twee portiers kwamen gehavend uit de strijd. Na de feiten werden hun badges van portier ingetrokken.

De twee ex-portiers vroegen een opschorting, maar kregen die niet. Wel kregen ze beiden een werkstraf van 160 uur en een boete van 900 euro. De Antwerpenaar moet 2.785,73 euro aan proceskosten betalen, de Limburger betaalt 291,21 euro aan proceskosten. In totaal krijgt het eerste slachtoffer die het bewustzijn verloor int totaal 9.870,76 euro plus een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro van het duo. De tweede beklaagde die overeind bleef, ontvangt van de Antwerpenaar 13.935,05 euro plus een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro.