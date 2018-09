Agressieve dief overvalt moeder met twee maanden oude baby Redactie

24 september 2018

19u42

Een agressieve dief heeft gisteravond een moeder en haar twee maanden oude baby overvallen in Elsene. De jongeman trapte de moeder daarbij in de buik en bracht de koets met de baby ten val. Het kind bleef gelukkig ongedeerd en de dief kon enige tijd later ingerekend worden, maar niet voor hij nog een slachtoffer had gemaakt.

De jonge moeder werd gisteravond rond 22.00 uur overvallen in de Lesbroussartstraat in Elsene toen ze op wandel was met haar baby. Een jongeman probeerde haar gsm te stelen en toen de vrouw zich verzette, werd ze op de grond gegooid en kreeg ze een trap in haar buik. In het geharrewar deed de overvaller ook de kinderkoets omvallen maar het kind bleef ongedeerd omdat het vastgemaakt was.

Een klein uur later werd een politiepatrouille in de Zomerstraat aangesproken door een man die verklaarde dat hij net was afgeperst. Een jongeman had hem gedwongen samen met hem een winkel binnen te gaan om een blikje bier te kopen en toen de man had willen betalen met een briefje van 50 euro, had de jongeman het uit zijn handen gegrist en was hij op de loop gegaan.

De agenten doorzochten de omgeving en troffen de jongeman aan. Die bleek in het bezit van het briefje van 50 euro maar beweerde niet te weten waar hij het vandaan had. Het geld werd teruggegeven aan het slachtoffer en de jongeman werd geïdentificeerd als de 24-jarige B.P. Die bleek bovendien perfect te beantwoorden aan de beschrijving die de jonge moeder eerder had gegeven van haar overvaller.

B.P. werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.