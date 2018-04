Agressieve bestuurder slaat twee agenten werkonbekwaam kv

04 april 2018

18u29

Bron: Belga 4 Twee agenten van de lokale politie Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) zijn werkonbekwaam na een confrontatie met een agressieve bestuurder, afgelopen nacht in Sint-Pieters-Leeuw. Dat meldt de politie Zennevallei vandaag. De agressieveling kon opgepakt worden en kreeg meteen een dagvaarding voor de Brusselse correctionele rechtbank.

De jongeman trok afgelopen nacht omstreeks 4 uur de aandacht van een politiepatrouille toen hij zonder lichten reed. De agenten merkten bovendien op dat het voertuig over de weg zwalpte en dat de richtingaanwijzer de hele tijd bleef knipperen zonder dat de bestuurder een manoeuvre uitvoerde. Toen de agenten de wagen deden stoppen, reageerden zowel de bestuurder als zijn passagiers meteen agressief. De passagier die naast de bestuurder zat en de drie dames op de achterbank stapten uit en stelden zich verbaal en fysiek agressief en dreigend op alvorens op de loop te gaan.

De achtergebleven bestuurder wekte een zeer bezeten indruk en weigerde te kalmeren, ondanks verschillende aanmaningen van de politie. De man probeerde zelfs nog weg te rijden, waarop de agenten hem probeerden in te rekenen. Dat ging niet zonder slag of stoot, de jongeman deelde verschillende vuistslagen uit en probeerde te vluchten. Uiteindelijk konden de agenten hem overmeesteren, met behulp van een tweede ploeg.

De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis voor controle, waar bleek dat hij onder invloed was van drugs, en vervolgens opgesloten in afwachting van zijn verhoor. Bij controle bleek dat hij geen onbekende is voor het gerecht. Het parket Halle-Vilvoorde heeft hem intussen gedagvaard voor de zitting van de Brusselse correctionele rechtbank van Brussel op 30 mei 2018.