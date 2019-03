Agressie op buschauffeur in Antwerpen, verschillende chauffeurs weigeren uit te rijden Spontane vakbondsactie verstoort Antwerps busverkeer ADN

29 maart 2019

15u08

Bron: Belga 0 In Antwerpen is deze namiddag het busverkeer op een aantal lijnen verstoord door een spontane vakbondsactie. Een geval van agressie op een buschauffeur ligt aan de aanleiding van de actie. Op dertien buslijnen is er hinder. Op drie stelplaatsen in het noorden van Antwerpen - Wuustwezel, Zandvliet en Vaartkaai - rijden buschauffeurs volgens de vakbonden binnen en wordt er geweigerd om nog uit te rijden.

De aanleiding van de actie zou een geval van agressie op een buschauffeur op het Sint-Jansplein zijn. Het kwam deze voormiddag tot een handgemeen tijdens zijn rit op buslijn 770. Hij werd met verwondingen aan de arm afgevoerd naar het ziekenhuis.

Agressiecomité

Volgens de socialistische vakbond ACOD is het incident het zoveelste geval van agressie op een buschauffeur van De Lijn. "De mensen voelen zich te weinig gesteund en opgevangen", reageert sectorsecretaris Geert Vermunicht. "Maandag komt er een agressiecomité samen dat zich over het incident zal buigen.”



De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten heeft naar eigen zeggen geen oproep tot actie gedaan. "Volgens onze informatie is de chauffeur in kwestie adequaat opgevangen", zegt secretaris Jo Van der Herten. "Het werk neerleggen zal zulke agressiegevallen ook niet vermijden." Het ACV is volgens Van der Herten wel vragende partij voor een agressiecomité in de stelplaatsen van Antwerpen-Noord.

Hoe lang de hinder in het noorden van Antwerpen zal aanhouden, is voorlopig niet duidelijk.

