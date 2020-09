Agentschap Zorg en Gezondheid zet 150 extra contactonderzoekers in HLA

19 september 2020

12u56

Bron: Belga 0 Het agentschap Zorg en Gezondheid gaat 150 extra contactonderzoekers inzetten omdat het aantal coronabesmettingen opnieuw sterk toeneemt. Dat meldt het agentschap zaterdag in een persbericht.

Het werkvolume van de contactopvolgers is de voorbije weken aanzienlijk toegenomen. In de week van vrijdag 11 tot donderdag 17 september werden elke dag 2.877 personen opgebeld door het callcenter, waarvan 743 patiënten. Dat zijn er 1.386 meer dan de week voordien. Daarnaast vonden er 187 huisbezoeken plaats (+ 77).

Zo'n 83 procent van de patiënten deelt zijn contacten (+5 pct). In totaal werden zo 12.069 contacten verzameld (+ 3.798) en patiënten geven gemiddeld 4,35 contacten door (+ 0,09).

Enkele weken geleden besloot Zorg en Gezondheid om een reserve van contactopspoorders te behouden omdat meer besmettingen voorspeld werden door einde van de zomervakantie en het begin van het schooljaar. "We hebben vooruitziend gehandeld en dat loont nu. We hebben voldoende contactonderzoekers om het toegenomen aantal telefoons en huisbezoeken de baas te kunnen", verklaart woordvoerder Ria Vandenreyt.

Binnen de twee weken worden 125 extra mensen in de callcenters ingezet en 25 extra medewerkers voor de huisbezoeken.



Momenteel werken er in de week gemiddeld 440 mensen in de callcenters en voeren 90 tot 100 medewerkers huisbezoeken uit. In het weekend zijn dat er respectievelijk 185 en 65.



