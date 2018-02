Agentschap Natuur en Bos waarschuwt: "Blijf weg van het ijs, het is nog niet dik genoeg" TT

24 februari 2018

18u27

Bron: VRT NWS 95 Wie gehoopt had dit weekend nog de prestatie van zilveren medaillewinnaar Bart Swings in eigen land te kunnen evenaren op natuurijs, is eraan voor de moeite. Het Agentschap Natuur en Bos waarschuwt schaatsliefhebbers om er voorlopig nog niet op uit te trekken. Ondanks de bijtende koude is het ijs op de Vlaamse vijvers en plassen nog lang niet dik genoeg.

"We raden iedereen af om nu al het ijs op te gaan", zegt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap Natuur en Bos aan VRT NWS. "Het kan zijn dat het ijs aan de randen vrij dik lijkt, maar dieper in de plas kan het dan veel dunner zijn. Vogels zoals eenden maken soms 's nachts ook gaten in het ijs. We raden dus af om je nu al op het ijs te begeven."

Als het weer het toelaat, beslissen de burgemeesters van de betrokken gemeenten, in samenspraak met de brandweer, of het ijs er veilig is en of er dus op geschaatst kan worden, zegt het ANB. Schaatsen blijft echter altijd op eigen risico.

Beterschap komt er mogelijk begin of midden volgende week. Maar ook dan is het aangeraden eerste te wachten op de expliciete toestemming van de gemeente of het ANB. Het ijs betreden is normaal gezien verboden in een natuurgebied, maar op zijn website lijst het ANB een aantal schaatsvijvers op. Pas wanneer er een groen bolletje naast de vijver staat, kan er geschaatst worden.