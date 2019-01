Agentschap Natuur en Bos schakelt jagers in tegen Chinese muntjak TVC

24 januari 2019

11u21

Bron: Belga 5 De Chinese muntjak, een klein uitheems hert, bedreigt de biodiversiteit in Vlaanderen. Dat schrijft het wetenschappelijk tijdschrift Eos. Het Agentschap Natuur en Bos schakelt jagers in om de opmars van de diersoort tegen te gaan.

De Chinese muntjak, een klein hert met opvallende slagtandjes, werd voor het eerst bij ons gesignaleerd in november 2010. Natuurverenigingen maken zich sindsdien grote zorgen: als het dier in onze contreien helemaal doorbreekt, zijn de gevolgen voor de biodiversiteit groot.

In Groot-Brittannië bijvoorbeeld, waar in 1930 een aantal muntjakken uit een dierentuin zijn ontsnapt, lopen er intussen 130.000 rond. Eén zeldzame orchideesoort is al volledig verdwenen door de graaslust van het dier, terwijl andere soorten zoals reeën het met minder voedsel moeten stellen.

Doordat ze graag plantenkoppen eten, krijg je een leeg bos met enkel kruinen en geen struiklaag. Zangvogels en dagvlinders blijven dan weg. Tim Adriaens van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO)

Hier in België vormen de muntjakken vooral een bedreiging voor boshyacinten, sleutelbloemen en andere plantensoorten, legt Diemer Vercayie van Natuurpunt uit in Eos. Ook de bekende blauwe hyacinten van het Hallerbos behoren daartoe. "En doordat ze graag plantenkoppen eten, krijg je een leeg bos met enkel kruinen en geen struiklaag. Zangvogels en dagvlinders blijven dan weg", vult Tim Adriaens van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO) aan.

De dieren worden in Vlaanderen vooral in Brasschaat en Schoten gesignaleerd. De Antwerpse Noorderkempen staan vol rododendrons, hazelaars en lijsterbesstruiken, populair voedsel bij muntjakken. Bovendien bieden de bossen en verspreide tuinen beschutting. Ze planten er snel voort, omdat er geen natuurlijke vijanden zijn.

Om de opmars van de muntjakken tegen te gaan, doet het Agentschap voor Natuur en Bos nu een beroep op jagers, omdat die een vergunning hebben. "Je mag er niet aan denken dat ze vaste voet krijgen in de bossen van het vasteland", zegt Bram D'hondt van ANB. Het INBO monitort dan weer met wildcamera's, om de groei van de populatie in het oog te houden.

De muntjak staat sinds 2016 op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve, uitheemse soorten. Het is verboden muntjakken te importeren, houden of kweken.