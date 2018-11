Agenten verwond bij schietpartij in Jalhay: verdachte opgepakt bvb

02 november 2018

12u56

Bron: Belga 0 Woensdag is een man opgepakt die ervan verdacht wordt een van de betrokkenen te zijn bij een auto-achtervolging en schietpartij met de politie op 14 oktober op de E42 ter hoogte van Tiège (Jalhay), nabij Spa. Dat meldde RTL Info gisteravond. De man is gekend van zware misdaadfeiten, vooral dan in het Brusselse. Desgevraagd kon het parket van Verviers de info vandaag niet bevestigen.

In de nacht van 13 op 14 oktober wou de politie van de zone Vesdre een voertuig controleren. De bestuurder vluchtte weg in de richting van Spa, terwijl de agenten vanuit de wagen werden beschoten. Op de autoweg E42 kwam het tot een achtervolgingsrace, waarbij de auto in Tiège de afrit van de autostrade nam. Daar kwam de gealerteerde politie van de zone Fagnes in actie. De vluchtauto werd klem gereden, maakte rechtsomkeer en reed opnieuw de autostrade op - tegen de richting. In de hoek gedreven, verlieten de inzittenden hun vluchtauto. Zij wisten evenwel te ontsnappen.

Bij de achtervolging liepen twee agenten verwondingen op.

Volgens RTL Info zaten drie zwaarbewapende mannen in de vluchtauto. Een van hen werd woensdag opgepakt en is gekend voor zware misdaadfeiten.