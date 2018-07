Agenten uit buurlanden mogen doen alsof ze thuis zijn Kristof Aerts en Ken Standaert

23 juli 2018

05u35 3 Ons land ondertekent vandaag samen met Nederland en Luxemburg een nieuw verdrag zodat politiewerk niet stopt aan de landsgrenzen. Daardoor mogen agenten uit die buurlanden ook hier hun normale taken voortzetten - zoals criminelen achtervolgen, verdachten ondervragen of databanken checken. "Een duidelijk signaal voor criminelen."

"Criminelen waanden zich vaak ongrijpbaar als ze simpelweg de grens overstaken, maar dat is nu gedaan", zo vat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het nieuwe politieverdrag samen. Zo moesten politieteams tot nu toe een achtervolging staken aan de landsgrenzen, tenzij ze een geldige reden hadden. "Maar vanaf vandaag mogen de agenten doorrijden en verdachten achternazitten zolang dat nodig is." Dat betekent dat Belgische ploegen de grens met Nederland en Luxemburg mogen oversteken en omgekeerd. "Er zal wel een team van het eigen land overnemen, maar de achtervolging wordt niet onderbroken", aldus Jambon. Ook zullen de drie landen hun zwarte lijsten met gestolen, verdachte en onverzekerde voertuigen uitwisselen, zodat die nummerplaten gedetecteerd kunnen worden door het ANPR-netwerk. "Zeer belangrijk op een moment dat we in België een nationaal cameraschild met liefst 1.000 camera's op een centrale server aan het installeren zijn", zegt Jambon nog.

Papiermolen

Ook andere databanken kunnen geraadpleegd worden. Zo kan de politie bij de noorderburen controleren of een Nederlander die hier een zaak wil openen bijvoorbeeld voor criminele feiten gekend is. "Wie in eigen land van alles op z'n kerfstok heeft en hier zoete broodjes wil bakken omdat hij denkt dat de politie hem toch niet kent, heeft het dus mis. Het is niet zo dat de hele Belgische politiedatabank gescreend kan worden, maar in heel specifieke gevallen kan hij wel geraadpleegd worden. Uiteraard geldt dat ook in de andere richting." Bovendien mogen Luxemburgse en Nederlandse speurders in ons land rechtstreeks met getuigen of verdachten spreken. Veel efficiënter, want nu moet er voor zo'n vraag een hele administratieve papiermolen worden doorlopen, klinkt het op het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V).

Versterking

Staat ten slotte ook nog in het verdrag: het transport van gevangenen moet niet langer aan een grenspost gebeuren en speciale interventie-eenheden mogen ook in het buurland opdrachten uitvoeren. "Als er bij een gijzeling in bijvoorbeeld Turnhout nood is aan versterking maar een ploeg van Breda is er sneller dan die uit Brussel, dan kan dat perfect." In 2004 sloten de politiediensten van de drie landen al een akkoord, het zogenaamde Verdrag van Senningen, om samen te werken. Het nieuwe verdrag is een herziening en uitbreiding daarvan, waar lang over onderhandeld is.