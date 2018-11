Agenten te kort op elk terrein Ken Standaert

24 november 2018

05u00 15 De federale politie heeft 1.829 agenten te weinig, goed voor een tekort van 16,6%. Heel wat diensten moeten een derde tot de helft van hun mankracht missen. Binnenlandminister Jambon werkt eraan, belooft hij. "Maar voorlopig is het op de tanden bijten."

Eerst het goede nieuws: na drie jaren waarin het aantal leden van de federale politie was gedaald, is hun aantal in 2017 voor het eerst opnieuw gestegen. Daardoor waren er op 1 januari 2018 netto 204 politiemensen meer dan een jaar eerder. Maar dan het slechte nieuws: ondanks die kentering blijven de tekorten bij heel wat diensten enorm. Dat blijkt uit cijfers die binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) bezorgde aan de opvolgingscommissie rond de aanslagen van 22 maart.

Van de speciale eenheden tot de dienst Hondensteun: zo goed als geen enkele dienst draait op de voorziene bezetting. Op één uitzondering na: de dienst voor middelenbeheer en informatie DGR, waaronder - ironisch genoeg - ook de rekruteringscel valt.

De luchthavenpolitie in Zaventem heeft 2,5 jaar na de aanslagen nog altijd een kwart personeel te weinig, bij hun collega's in Luik is dat een derde. De wegpolitie kreunt in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen onder tekorten van meer dan 30%. Ook bij de dienst die instaat voor de beveiliging van hooggeplaatste figuren ontbreekt één op de drie manschappen.

"De tekorten zijn door vorige regeringen gecreëerd", reageert het kabinet-Jambon. "Zoiets los je niet in enkele jaren op en dus is het op de tanden bijten. De politiescholen zitten vol, de budgetten voor personeel zijn er, we proberen ons imago als werkgever op te poetsen en willen de opleidingen efficiënter organiseren en beter maken. Meer kunnen we niet doen."