Agenten schieten man dood die hen bedreigde met messen

12 juni 2018

11u17

Bron: Belga 12 In Horion-Hozémont, een deelgemeente van Grâce-Hollogne (regio Luik) heeft een man gisteravond na een gezinsruzie twee politieagenten bedreigd met messen. Toen hij zich op een agent stortte met een mes zag die zich genoodzaakt te schieten. De man is overleden aan zijn verwondingen.

De twee agenten gingen ter plaatse voor een gezinsruzie. Daar werden ze geconfronteerd met de toenemende woede van de 35-jarige Hervé A. Die wilde niet kalmeren en verschanste zich in zijn woning. Nadat hij al verschillende messen had gegooid, stortte hij zich met een exemplaar op één van de agenten. Die zag geen andere keuze dan het vuur te openen. De man kreeg een kogel in de long.

Volgens Catherine Collignon, de eerste substituut van de procureur des Konings van Luik, is in de zaak "het strikt noodzakelijke geweld" gebruikt. De agent is niet geschorst, maar er is wel een onderzoek geopend.