Agenten mogen bodycams gebruiken op patrouille of tijdens interventie (maar moeten waarschuwen wanneer ze die gebruiken)

In een verhitte situatie kunnen de agenten gebruikmaken van een bodycam, alleen nadat de persoon of personen in kwestie verwittigd zijn dat er gefilmd zal worden. In de toekomst zullen politiemensen op patrouille of tijdens interventies gebruik kunnen maken van bodycams. Voorwaarde is wel dat de agenten de bodycam zichtbaar dragen en waarschuwen wanneer ze het toestel aanzetten. Dat staat in de nieuwe camerawet waarvoor de ministerraad donderdag het licht op groen heeft gezet.

De nieuwe wet kwam er niet van vandaag op morgen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) merkte op dat het gebruik van camera's een gevoelige materie is, vooral op het vlak van privacybescherming. "We hebben rekening gehouden met alle mogelijke adviezen", verzekerde Jambon na afloop van de ministerraad.

Volgens de minister is de wettekst ook "technology proven". Met andere woorden: indien er nieuwe technologische wijzigingen gebeuren, moet de wet daartegen bestand zijn. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Bedoeling is dat de wet eind mei 2018 in werking treedt.

Concreet zullen politiemensen altijd bodycams kunnen gebruiken op patrouille of tijdens interventies. Vroeger kon dat enkel in specifieke gevallen, zoals grote volkstoelopen, en na ingewikkelde goedkeuringen. Heimelijk filmen mag de bestuurlijke politie ook, maar enkel in zeer welomschreven gevallen van onderzoek naar radicalisering of zwaar banditisme.

Beelden ANPR-camera's langer bijgehouden

Meteen is de wetgeving voor het gebruik van ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning ook klaar. De regering besliste eerder een schild van duizend camera's op onze snelwegen te installeren. Die zullen samen met de camera's voor trajectcontrole en die van de lokale zones op een groot landelijk netwerk worden aangesloten.

De gegevens worden voor één jaar bijgehouden. Momenteel is de bewaartermijn een maand. De bestuurlijke politie mag de beelden maar een maand opvragen. Vanaf de tweede maand kan dat enkel door de gerechtelijke politie na goedkeuring door de procureur des konings en enkel voor misdrijven waar minstens een jaar celstraf op staat. Ook de inlichtingendiensten krijgen toegang tot de beelden, mits controle door het Comité I.

De nieuwe wet moet ook de gemeentebesturen meer mogelijkheden bieden. Voortaan is ook het gebruik van scooters die parkeerovertredingen vaststellen, wettelijk geregeld. Agenten van private bewakingsfirma's zullen in real time beelden mogen bekijken die de politie of gemeente hebben geïnstalleerd voor de ordehandhaving. De politie moet echter steeds aanwezig zijn en instaan voor een eventueel ingrijpen.