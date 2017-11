Agenten leggen dronkenlap in bed na gevecht met buren Sam Ooghe

12u42 1 belga Eerst stomdronken achter het stuur kruipen, dan vechten met de buren, om uiteindelijk door de politie in bed gelegd te worden: een 35-jarige man uit het West-Vlaamse Sint-Kruis-Winkel (Ledegem) moest zich vandaag bij de Gentse rechtbank verantwoorden voor een wilde avond.

Na een dronken rit met de wagen kreeg hij ruzie met zijn buren omdat hij volgens hen te veel lawaai maakte - "niet de eerste keer", klonk het. Het kwam tot een discussie die ontaardde in een vechtpartij. De twee buurmannen gingen hun dronken buur te lijf met een ijzeren staaf.

De moeder van de beschonken man mengde zich ook in de knokpartij en kreeg enkele rake klappen. De politie kwam tussen, maar kon enkel vaststellen dat de dronken buur nauwelijks aanspreekbaar was. Hij had wel verwondingen, maar moest niet naar het ziekenhuis.

Daarom legde de politie de man gewoon in bed, waar hij zijn roes kon uitslapen. Zijn moeder, en de twee andere vechtersbazen, staan ook terecht voor slagen en verwondingen. Ze riskeren tot vier maand cel - maar wellicht blijft het bij een werkstraf. Vonnis over drie weken.