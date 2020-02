Agenten krijgen job terug na “seksschandaal” jv

17 februari 2020

08u19

Bron: belga 0 Twee politie-inspecteurs die twee jaar ­geleden betrokken zouden zijn geweest bij een seksschandaal, moeten hun job terugkrijgen. Dat heeft de Raad van State beslist. De twee agenten werden ontslagen na ­vermeende zedenfeiten bij de politie. Een vrouwelijke agent die volgens een anonieme brief hun slachtoffer was, is ondertussen aan de slag gegaan bij een andere ­politiezone. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Een anonieme brief zette in december 2017 de politiezone Assenede-Evergem op stelten. De schrijver maakte melding van ongewenste seksuele handelingen onder collega's van het politiekorps. De brief vermeldde namen van de betrokken agenten en ook die van het vermeende slachtoffer: een agente die volgens de briefschrijver op het commissariaat door enkele van haar collega's werd aangespoord tot ongewenste seksuele handelingen.



De korpsleiding schorste daarop twee betrokken agenten en de Algemene Inspectie startte een onderzoek. Ook het Oost-Vlaamse parket begon een onderzoek en oordeelde na een jaar dat er onvoldoende bewijzen voor strafrechtelijke feiten waren.



Maar binnen de politie liep wel nog een tuchtonderzoek. Het politiecollege oordeelde dat de inspecteurs toch minstens deontologische fouten hadden begaan. In de zomer van vorig jaar werden ze daarom ontslagen.



De twee agenten vochten die beslissing aan bij de Raad van State, omdat ze vonden dat het onderzoek niet objectief werd gevoerd. Die gaf hen gelijk, waardoor ze weer aan de slag mogen bij de politie. Het is nog niet duidelijk of de twee inspecteurs weer bij dezelfde zone aan de slag gaan.