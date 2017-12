Agenten kopen pralines voor politiequiz, ondertussen slaan overvallers toe in Anderlecht HA

10u03

Bron: La Capitale 7 photo_news De Brusselse politie voert een disciplinair onderzoek naar twee agenten omdat ze niet zouden zijn tussengekomen bij een overval in Anderlecht. Ze waren op dat moment cadeaus aan het kopen voor een quizavond van de politiezone Brussel-Zuid, meldt La Capitale.

De feiten dateren al van 4 maart, maar werden pas deze week aan het licht gebracht door de krant. Twee agenten van de hondenbrigade werden naar verluidt door een overste tijdens hun diensturen winkelen gestuurd. Ze zouden zo niet zijn kunnen tussenkomen bij een overval drie kilometer verderop, aldus La Capitale. De agenten verklaarden dat een overste hun gevraagd had "pralines" en andere geschenken te kopen voor de spelavond, vernam de krant.

Het duo bevond zich in Westland Shopping toen ruim drie kilometer verderop een overval plaatsvond op een kledingzaak in de Frans van Kalkenlaan. De winkelende agenten zouden de oproep niet beantwoord hebben en dus ook niet ter plaatse zijn gegaan.

Een woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid bevestigde aan La Capitale dat er een intern onderzoek is gestart, maar wenste verder niet te reageren. Het onderzoek, tegen de twee agenten en hun overste, moet uitwijzen of de politiemannen versterking hadden kunnen bieden tijdens de interventie.

De Franstalige partij DéFi is alvast niet te spreken over het voorval en heeft de voorzitter van het politiecollege, Marc John Ghyssels (PS), om uitleg gevraagd.

Eerder deze week kwamen nog twee agenten onder vuur te liggen omdat ze in politie-uniform boodschappen hadden gedaan in winkelcentrum Docks Bruxsel. Een intern onderzoek moet uitwijzen of die foto recent is, en of de agenten al dan niet klaar waren met hun shift. Twee jaar geleden kwam ook al een shoppende soldaat in opspraak. De legertop onthief de militair van zijn taken en er werd een officieel tuchtonderzoek gevoerd.

Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles Facebook Eerder deze week verhitte deze foto van twee winkelende agenten ook al de gemoederen. "Schattig", volgens sommigen. "Ongehoord", menen anderen.