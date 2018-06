Agenten in Luik niet neergeschoten door terrorist, maar door collega's kv

19 juni 2018

21u05

Bron: RTBF 0 Minstens twee politieagenten die schotwonden opliepen bij de terreuraanslag van Benjamin Herman op 29 mei in Luik, werden niet geraakt door de terrorist, maar door kogels van hun collega's. Dat schrijft RTBF vandaag.

Benjamin Herman had een dag penitentiair verlof toen hij op 29 mei twee politieagentes en een student vermoordde. Vervolgens verschanste de 31-jarige gedetineerde zich in het Léonie de Waha-atheneum in Luik.

Politieagenten van verschillende diensten omcirkelden het gebouw, maar Herman probeerde de school te ontvluchten. Zowel de politie als de moordenaar openden vervolgens het vuur. Daarbij raakte een kogel van de antibanditismebrigade van de Luikse politie twee agenten van de gerechtelijke brigade in de arm die instonden voor de bewaking van de veiligheidsperimeter.

Voor het schoolgebouw, op zo'n 20 meter van Herman, schoot een andere agent in zijn richting. Forensische experts onderzoeken nu of die kogel zijn doel miste en een derde agent raakte.

"Te weinig training"

Vincent Gilles, voorzitter van de SLFP, de Franstalige afdeling van politievakbond VSOA, ziet de gebrekkige schiettraining als een verklaring voor het incident. Jaarlijks krijgen de agenten vier trainingssessies van vier uur. Daarbij moeten ze echter niet enkel hun schietkunsten verbeteren, maar trainen ze ook op interventietechnieken en -tactieken. Bovendien zijn de verschillende afdelingen het niet gewend om samen te werken. "Algemeen genomen krijgen de agenten onvoldoende opleiding, wat niets afdoet aan hun professionaliteit", aldus Gilles.