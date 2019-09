Agenten in burger, hoge boetes en zelfs gevangenisstraf: Infrabel voert strijd tegen tegen spoorlopers op

21 september 2019

Wie het nu nog waagt om een gesloten overweg te negeren of over de sporen te lopen, riskeert zware boetes en zelfs gevangenisstraffen. Op vraag van Infrabel zullen politieagenten in burger intensief controleren aan overwegen. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.