Agenten bekogeld met stenen in Anderlecht: één verdachte opgepakt voor poging doodslag rvl

24 april 2018

12u02

Bron: Belga 0 Er is naar aanleiding van de incidenten in de Peterboswijk in Anderlecht, waarbij agenten bekogeld werden , al één verdachte opgepakt en in verdenking gesteld voor poging doodslag. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag. Half april raakte bekend dat het parket na verschillende incidenten de afgelopen maanden al 7 dossiers voor poging doodslag had geopend.

"Sinds eind december zijn er al een tiental opsporingsonderzoeken geopend voor poging doodslag op agenten naar aanleiding van incidenten in het Peterbospark", zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "In die onderzoeken is al één verdachte opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld." De man werd door de onderzoeksrechter ook onder aanhoudingsbevel geplaatst maar het is nog niet duidelijk of hij nog steeds in de cel zit.

Zondagavond werd nog een ploeg controleurs van de MIVB aangevallen in de wijk. De controleurs kregen daarbij klappen en hun tablet werd gestolen. "Voor dat incident is één persoon opgepakt maar die werd na verhoor opnieuw vrijgelaten", gaat de parketwoordvoerster verder. Voor het incident waarbij maandag een VRT tv-ploeg werd bekogeld, werden nog geen verdachten opgepakt.

Volgens het parket is er ook al sinds januari een specifieke aanpak voorzien voor de incidenten in de wijk. "Voor elk incident moet het parket meteen verwittigd worden en moet het proces-verbaal ons binnen de 24 uur overgemaakt worden", klinkt het. "Al die processen-verbaal worden gecentraliseerd bij éénzelfde magistraat. De politie heeft ook duidelijke instructies gekregen om kwaliteitsvolle onderzoeken te voeren. De burgemeester van Anderlecht werd ook in januari al op de hoogte gesteld van deze aanpak."