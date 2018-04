Agenten bekogeld met stenen in Anderlecht: één verdachte opgepakt voor poging doodslag

Er is naar aanleiding van de incidenten in de Peterboswijk in Anderlecht, waarbij agenten bekogeld werden , al één verdachte opgepakt en in verdenking gesteld voor poging doodslag. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag. Het parket had na verschillende incidenten de afgelopen maanden al 7 dossiers voor poging doodslag geopend.