Agente tien jaar geleden lafhartig doodgeschoten: "Kitty zit in collectief politiegeheugen" EB

17u03

Johan en Nelly van Nieuwenhuysen leggen bloemen neer aan het herdenkingsmonument voor hun dochter Kitty. Politie-agente Kitty Van Nieuwenhuysen, die exact tien jaar geleden doodgeschoten werd door gangsters in het Vlaams-Brabantse Lot, zit nu in het "collectieve politiegeheugen".

Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon deze namiddag tijdens de tiende, en eveneens laatste, herdenking bij het monument voor de vermoorde agente. Eerder raakte al bekend dat Kitty's ouders gevraagd hadden dat de herdenking van maandag de laatste zou worden. De verschillende sprekers beklemtoonden er dat geweld tegen politie nooit aanvaardbaar is.

Van Nieuwenhuysen werd in de nacht van 3 op 4 december 2007 doodgeschoten door gangsters die op de vlucht waren na een home-invasion in de buurt. De voorbije jaren werd ter hoogte van het kruispunt van de Beerselsestraat en de Zennestraat in Lot, waar de agente vermoord werd, een herdenkingsplechtigheid gehouden. Op diezelfde plaats staat ook het monument.

Geweld op politie

"Na die moord door deze lafhartige beroepscriminelen zijn we met andere ogen beginnen kijken naar geweld op politie", zei Jambon. "De paradox is echter dat we de voorbije jaren nog meer te maken kregen met geweld tegen agenten. Denk maar aan de recente rellen in Brussel. Elk jaar zien we ongeveer 1.000 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen tegen agenten, en dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg." Jambon wees verder op een recente omzendbrief van minister van Justitie Koen Geens, waarin hij de nultolerantie voor geweld tegen politie nog eens in de verf zette.

In het voorjaar van 2011 werden de drie daders door het Brusselse assisenhof elk tot 30 jaar cel veroordeeld. Een van de drie diende een tijd terug een aanvraag in om voorwaardelijk vrij te komen, maar de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank ging daar begin oktober niet op in.

Dat verzoek was voor de ouders een "nieuwe slag in ons gezicht", zei vader Johan Van Nieuwenhuysen vandaag, die het had over een "niet te vatten onbeschaamdheid" van een dader die "geen schuldinzicht" vertoont.

Kitty Van Nieuwenhuysen was 23 toen ze werd doodgeschoten.