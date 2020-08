Agente die Hitlergroet bracht terwijl collega's jonge vader in bedwang houden krijgt binnendienst BJM

19 augustus 2020

18u07

Bron: Eigen berichtgeving 44 De inspecteur die tijdens de uit de hand gelopen arrestatie op de luchthaven van Charleroi een Hitlergroet bracht, wordt met onmiddellijke ingang naar een binnendienst gestuurd. “Ze mag geen contact meer hebben met het publiek”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. Dat is zopas beslist.

De woordvoerder beklemtoont dat dit geen sanctie is, maar een voorlopige ordemaatregel in afwachting van het tuchtonderzoek dat nu werd gestart. Ze dreigt nog altijd te worden geschorst of zelfs te worden ontslagen.

De federale politie gaat ook onderzoeken hoe het komt dat ze het wangedrag van de agenten uit deze krant moest vernemen. “Waren we in februari 2018 op de hoogte gebracht, dan hadden we vanzelfsprekend toen al deze maatregelen getroffen. Maar we wisten het helaas niet”, zegt Frederickx.



Onderzoek zal moeten uitmaken hoe het komt dat de informatie niet doorstroomde naar de politietop. De federale politie heeft nu ook inzage gevraagd in het gerechtelijke dossier om alle details te kennen.

