Agent zwaarder gestraft voor armklem met dramatische gevolgen

13 juni 2018

13u04

Bron: Belga 14 Het Antwerpse hof van beroep heeft een agent van de lokale politie van Antwerpen zwaarder gestraft, omdat hij zonder wettige reden buitensporig geweld had gebruikt tegen Nik G. (39) uit Turnhout. De man liep een zwaar hersenletsel op en is voor 100 procent blijvend arbeidsongeschikt.

Filip V. (48) werd in 2014 in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel, maar krijgt nu vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief. Zijn collega Olivier S. (35), die eerst een opschorting had gekregen, werd in beroep vrijgesproken. Nik G. zelf werd veroordeeld tot een maand met uitstel voor weerspannigheid.

Nik G. liep op 1 april 2011 onder invloed van GHB en cannabis door het Antwerpse Schipperskwartier. Getuigen verwittigden de politie omdat hij zich vreemd gedroeg. Hij was aan het dansen, sprong in het rond en omhelsde een boom. Andere mensen vertelden dat hij soms begon te krijsen en zich op de grond liet vallen. Nik G. deed echter niemand kwaad.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, lag Nik G. op de grond. Ze probeerden contact te maken, maar kregen aanvankelijk geen reactie. Toen hij plots recht sprong en van hen weg liep, probeerden ze hem tegen te houden. Nik G. werd volgens hen agressief en schopte om zich heen. Ze besloten om hem te boeien, in afwachting van de komst van een ziekenwagen. De dertiger bleef zich met de boeien aan verzetten en wilde weglopen.

Blauw

Filip V. werkte hem tegen de grond, legde zijn arm rond de hals van Nik V. en paste een wurgtechniek toe. Het slachtoffer spartelde tegen. Olivier S. ging op zijn benen zitten. Getuigen zagen hoe Nik G. blauw aanliep en hoe er bloed en braaksel uit zijn mond liep. De dertiger moest gereanimeerd worden en lag een maand in coma. Hij werd met een zwaar hersenletsel wakker en is voor de rest van zijn leven hulpbehoevend.

Geen levensbedreigende situatie

Het hof vond dat Filip V. te ver was gegaan. Nik G. was in het begin weerspannig geweest, maar samen met zijn collega had hij het fysieke overwicht en hadden ze hem in bedwang moeten kunnen houden. De armklem, die enkel in levensbedreigende situaties mag worden toegepast, was niet gerechtvaardigd én Filip V. had hem ook zonder overleg met zijn collega toegepast.

Het hof vond, in tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg, dat Olivier S. geen schuld trof. Hij was op de benen van het slachtoffer gaan zitten, maar ook zonder zijn bijstand had Filip V. de armklem kunnen uitvoeren. Het hof vond niet dat hij een mededader was en sprak hem vrij.

Schadevergoeding

Nik G. werd net zoals in eerste aanleg veroordeeld voor weerspannigheid. Hij had zich niet mogen verzetten tegen het handboeien. Zijn verzet na de armklem vond het hof wel gerechtvaardigd.

Filip V. en zijn werkgever, de stad Antwerpen, werden veroordeeld tot het betalen van bijna 377.000 euro schadevergoeding aan Nik G. Zijn moeder en broer kregen respectievelijk 10.500 euro en 7.800 euro toegekend. Zij reageerden bij monde van hun advocaat Eric Boon tevreden op het arrest. "Het is voor hen de finale erkenning van hun leed. Zij zijn altijd van mening geweest dat eens hij geboeid was, dat zware geweld door middel van die armklem niet meer nodig was."