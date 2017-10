Agent wordt niet vervolgd voor neerschieten drugsdealer (30) mvdb

15u48

Bron: Belga 0 Marc De Roeck Politie-onderzoek na de schietpartij op 25 september 2015. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de agent die twee jaar geleden Yannick H. (30) uit Borsbeek neerschoot, buiten vervolging gesteld. Uit het onderzoek bleek dat hij uit wettige zelfverdediging handelde, nadat de Borsbekenaar hem probeerde aan te rijden.

De politie voerde op 25 september 2015 een observatie uit aan café Den Tablo aan de Doggenhoutstraat in Ranst. De agenten zagen Yannick H. toekomen in zijn wagen en een drugsdeal afsluiten op de parking. Toen ze wilden ingrijpen, reed hij er vandoor. Hij zou daarbij op de agenten willen inrijden hebben. Eén van hen opende het vuur en trof Yannick H. in het hoofd.

Blijvende letsels

De dertiger werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het schot. Hij liep mogelijk wel blijvende letsels op. Het onderzoek wees uit dat de agent uit wettige zelfverdediging handelde. De raadkamer had hem al buiten vervolging gesteld, maar Yannick H. ging daartegen in beroep. De KI wees dat beroep vandaag af.

Nu dat aspect van het schietincident is afgehandeld, kan de rechtbank dinsdag een datum prikken waarop de zaak van Yannick H. behandeld zal worden. Hij wordt vervolgd voor drugshandel en poging tot doodslag op de agenten.