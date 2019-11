Agent stapt uit het leven in politiekantoor van Courcelles HR

25 november 2019

11u18

Bron: La Meuse 1 Binnenland In het Waalse Courcelles heeft een politieagent zondagochtend een einde gemaakt aan zijn leven. Dat heeft het parket van Charleroi bevestigd aan Sudpresse.

Volgens de Waalse krant gebruikte de man zijn dienstwapen en gebeurde het drama op kantoor, in het bijzijn van verschillende collega’s. De man was een veertiger die wijkagent was in Courcelles.

Zelfdoding is een aanzienlijk probleem bij de Belgische politiediensten. Een groot welzijnsonderzoek bracht in april aan het licht dat meer dan één op de honderd agenten het voorbije jaar concrete plannen had om uit het leven te stappen.

Ook in augustus stapte al een politieagent (44) uit het leven in Wallonië. Dat gebeurde op het commissariaat van Awans in de provincie Luik. Ook hij gebruikte zijn dienstwapen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

