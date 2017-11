Agent screent élke match wereldwijd Bjorn Maeckelbergh

05u10 0 Photo News Korpschef van de Brusselse politie Michel Goovaerts De korpschef van de Brusselse politie heeft een agent aangeduid die ervoor moet zorgen dat hij voortaan op de hoogte is van élke voetbalmatch, waar dat ook ter wereld. Aanleiding zijn de rellen in de hoofdstad, nadat Marokko zich geplaatst had voor het WK. "Ik snap nog altijd niet hoe we over die wedstrijd konden kijken."

Speelt Galatasaray, de nationale ploeg van Kameroen of eender welke andere buitenlandse club van enige betekenis een voetbalmatch, hier of aan de andere kant van de wereld? Dan moet de Brusselse politie dat voortaan op voorhand weten, zodat ze kan inschatten of de wedstrijd mogelijk tot rellen kan leiden in onze hoofdstad. "Dan kunnen we tenminste de nodige voorbereidingen treffen", zegt korpschef Michel Goovaerts.

Dat Marokko op zaterdag 11 november met 0-2 won in Ivoorkust en zich zo op het nippertje plaatste voor het wereldkampioenschap voetbal, wist de politie pas toen het al te laat was. Volgens het rapport van de Algemene Inspectie was de korpschef nochtans enkele uren eerder op de hoogte gebracht van die match.

"Het is juist dat de burgemeester (Philippe Close, red.) me na een vergadering over een brand met gevaarlijke stoffen in Drogenbos langs z’n neus weg vertelde dat Marokko die avond zou spelen, en dat het af te wachten zou zijn of er bij ons gefeest zou worden. Maar over rellen is er toen met geen woord gerept. En ja sorry, ik heb daar toen niet bij stilgestaan. Niémand van de geïntegreerde politie, helaas", zegt Goovaerts.

"Daarom moet iemand van de Brusselse politie zich nu dus specifiek gaan bezighouden met het screenen van de internationale voetbalkalender. Want de burgemeester zegt altijd dat Brussel 185 nationaliteiten telt."

De Brusselse korpschef pikt het trouwens niet dat justitieminister Geens (CD&V) de Brusselse politie gisteren op televisie niet professioneel noemde. "Na het vlekkeloze bezoek van Trump aan Brussel kregen wij — diezelfde politiemensen — van de voltallige federale regering felicitaties. En nu vindt Geens ons ineens een bende amateurs."