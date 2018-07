Agent ontslagen na zelfgemaakte IS-dreigbrief BJORN MAECKELBERGH

19 juli 2018

05u00 2 Een politie-inspecteur uit Heist-op-den-Berg is ontslagen omdat hij twee weken na de aanslagen in Parijs een dreigbrief in naam van IS in elkaar heeft geflanst. Die hing hij op aan de toegangspoort van het commissariaat. De twintiger ontkent en vecht zijn ontslag aan.

Een A4-blad met daarop een symbool van Islamitische Staat, de Syrische vlag, het opschrift 'Vuile flikken' en twee namen van leden van het korps en hun nummerplaten. Meer was er niet nodig om op vrijdag 27 november 2015 alle alarmbellen te doen afgaan bij de politie van het Antwerpse Heist-op-den-Berg. Amper twee weken eerder was Parijs opgeschrikt door aanslagen en ook in ons land gold een verhoogd dreigingsniveau, na informatie dat IS aanslagen plande op agenten.

Groot was dan ook de verbazing toen tijdens het onderzoek bleek dat de brief was opgesteld op een computer in het politiecommissariaat van Heist-op-den-Berg zelf. Er was papier van de politie gebruikt en de brief was afgedrukt op een printer in het commissariaat. Volgens het korps is het 100 procent zeker dat Andy V. de dreigbrief in elkaar knutselde. Zijn badge verraadde dat hij die nacht 12 minuten lang in het redactielokaal zat waar de bewuste computer en printer staan.

De twintiger zelf ontkent alles. Hij vecht zijn C4 aan, maar heeft net bot gevangen bij de Raad van State. Volgens zijn advocate Iris Exelmans onderzoeken zij en haar cliënt nu verdere juridische stappen om het ontslag ongedaan te maken.

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!