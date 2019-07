Agent lost schot bij ongeregeldheden met Charleroi-heethoofden SVM

04 juli 2019

19u18

Bron: Belga 0 Een politieagent heeft gisteravond in La Louvière een waarschuwingsschot gelost bij schermutselingen tussen de lokale politie en een groep Charleroi-supporters. De feiten gebeurden na een wedstrijd tussen URLC La Louvière en Sporting Charleroi.

De vriendschappelijke wedstrijd was zonder incidenten verlopen, maar daarna ging een groep Charleroi-supporters plots naar de hoofdingang van het Tivoli-stadion in plaats van naar de Cora-parking waar ze geparkeerd stonden. "Hun doel was duidelijk om op de vuist te gaan met enkele supporters van La Louvière", klinkt het.

De politie moest de supportersgroepen uit elkaar houden aan de ingang. Supporters van Charleroi werden teruggedrongen. "Op dat moment wou de groep supporters meermaals op de vuist gaan met de ordediensten. Politie te paard chargeerde drie keer. Ook het waterkanon werd ingezet.”

Stenen

Enkele supporters begonnen vervolgens met stenen naar de politie te gooien. “De sfeer was uiterst gespannen en de situatie ter plaatse (er waren werkzaamheden aan de ingang aan de Cora; nvdr) speelde evenmin in het voordeel van de politie", klinkt het. Eén politieagent loste daarop een waarschuwingsschot. De rust keerde uiteindelijk terug.

Er komt nu een intern onderzoek naar het schot, zoals dat gebruikelijk is. In de media verschenen ook al berichten dat er klacht is ingediend bij het Comité P. "We stellen vast dat er verteld wordt dat de politieagent niet in gevaar was. We vinden het te vroeg om hierover uitspraken te doen. Alle beelden die we hebben moeten we analyseren en contextualiseren, om de reactie van iedereen te interpreteren", zegt de politie van La Louvière.

Er vielen geen gewonden bij de schermutselingen. Er werden wel vier supporters van Charleroi opgepakt. Daarnaast werden ook zeven pv's opgesteld voor inbreuken op de voetbalwet.