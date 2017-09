Agent loopt open beenbreuk op bij aanrijding in Brussel Dimitri Berlanger

19u18

Bron: Eigen berichtgeving 1 photo_news

Op het Leonardkruispunt is deze namiddag een agent van de wegpolitie zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden. De man was rond 17 uur samen met een collega-motard een vaststelling van een ongeval aan het doen toen hij door een voorbijrijdend voertuig werd geraakt.



De agent werd afgevoerd naar het UZ Saint-Luc in Brussel. Hij heeft een open beenbreuk opgelopen. De lokale politie van de zone Marlow (Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde) kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen en een proces-verbaal op te maken.