Agent levensgevaarlijk gewond nadat hij geraakt wordt door kogel tijdens oefening Redactie

16 april 2018

18u53

Bron: Federale Politie 13 Een agent van de Speciale Eenheden van de federale politie is afgelopen vrijdag levensgevaarlijk gewond geraakt tijdens een schietoefening in Tienen. Hij werd geraakt door een kogel. Het was niet de bedoeling dat tijdens de oefening met scherp zou geschoten worden.

Het incident vond plaats op domein Goetsenhoven tijdens een oefening waarbij realistische situaties worden nagebootst en met echte munitie wordt geschoten. "Het slachtoffer was in levensgevaar, maar ondertussen is dat geweken", klinkt het in een persbericht.

De oefening moet de politiemensen van de speciale eenheden voorbereiden op delicate en gevaarlijke tussenkomsten. "De leden van de speciale eenheden volgen een strikt programma waarbij realistische situaties moeten worden nagebootst. Daarbij maken zij, in erkende en daartoe uitgeruste gebouwen en terreinen, gebruik van de wapens en munitie die voorzien zijn om bij echte situaties te gebruiken", luidt het.

Het Comité P voert een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeluk. De federale politie laat weten dat de collega's van de man zwaar onder de indruk zijn en psychologische ondersteuning krijgen. "Alle collega's en in het bijzonder de leden van de speciale eenheden zijn in gedachten bij de zwaar gekwetste collega en zijn familie."

Minister Jambon

Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon laat via Twitter weten dat zijn gedachten bij het slachtoffer en diens familie zijn. "Alle steun aan de politieman van de speciale eenheden van de federale politie die bij een oefening zwaargewond raakte. Onze gedachten zijn bij hem, maar ook bij zijn familie. Deze jongeman zet zich elke dag in voor de samenleving, en we kunnen daarvoor niet genoeg appreciatie opbrengen", aldus Jambon.

De Speciale Eenheden zijn een elitegroep binnen de federale politie. We kennen ze vooral als zwaarbewapende agenten met bivakmutsen die tussenkomen bij incidenten met terroristen en de zwaarste criminelen. VRT-programma 'Koppen' maakte twee jaar geleden deze reportage over hun zware opleiding.