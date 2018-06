Agent krijgt celstraf met uitstel voor overdreven geweld bij arrestatie HR

26 juni 2018

12u01

Bron: Belga 0 Een agent van de Brusselse lokale politie is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel omdat hij overdreven geweld had gebruikt bij een arrestatie. Een tweede agent die ook terechtstond, werd vrijgesproken.

De feiten dateerden al van april 2014 en het parket had de man toen al gedagvaard, maar dat proces moest uitgesteld worden omdat er ook een gerechtelijk onderzoek was gestart. Het bewuste incident vond op 20 april 2014 plaats op de Brusselse Kunstberg. Twee twintigers die er een joint zaten te rollen, werden door een politiepatrouille aangesproken. Eén van beide twintigers stelde zich meteen agressief op en probeerde een slag uit te delen aan één van de agenten. De agenten probeerden de man te overmeesteren, waarop zijn kompaan amok maakte en een agent in de rug trapte. Er moest politieversterking aan te pas komen om de eerste twintiger op te pakken.

Het geweld dat bij die eerste fase is gebruikt, was zowel volgens het parket als volgens de rechtbank legitiem. Volgens het parket was het nadien echter fout gelopen. In de politiecombi zou het slachtoffer van een agent slagen hebben gekregen met een wapenstok, en in het commissariaat zou ook een agent die behoorde tot de eerst tussengekomen patrouille, het slachtoffer geslagen hebben.

Zelf wapenstok gekocht

Beide agenten vroegen de vrijspraak en over de beweerde feiten in de combi oordeelde de rechtbank dat die niet bewezen waren. De betrokken agent werd voor die feiten dan ook vrijgesproken. Het Brusselse parket had die agent ook vervolgd voor verboden wapenbezit omdat hij gebruik had gemaakt van een wapenstok die hij zelf had aangekocht, maar ook daarvoor werd de man vrijgesproken. De rechtbank stelde immers vast dat het Brusselse politiekorps over te weinig middelen beschikte om de agent van een wapenstok te voorzien, waarna die zelf een wapenstok had aangekocht van hetzelfde model als zijn collega's. Bovendien beschikte de man over een brevet om een dergelijke wapenstok te mogen gebruiken.

Vuistslagen en trappen

Het geweld in het politiecommissariaat was volgens de rechtbank dan weer wel bewezen. Uit verschillende getuigenverklaringen van andere agenten bleek immers dat de betrokken agent het slachtoffer tegen de grond had gewerkt met een voetveeg, en hem vervolgens verschillende vuistslagen en trappen had toegebracht. Toen het slachtoffer opnieuw rechtstond, kreeg hij nog een klap met de wapenstok. "De arrestant zelf was weliswaar verbaal en fysiek agressief, maar dat mocht geen reden zijn voor het gebruikte geweld", klonk het.

Omdat de redelijke termijn overschreden was, hield de rechtbank het bij een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel. De veroordeelde politieman kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis.