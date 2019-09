Agent hersendood na schietpartij tijdens politiecontrole in Luik, dader doodgeschoten TT

09 september 2019

09u48

Bron: Belga, RTBF, La Dernière Heure 152 In Luik is een agent door een gewapende man neergeschoten tijdens een schietpartij vanochtend rond 8.20 uur. De agent werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, en is momenteel hersendood. Ook de schutter is neergeschoten en overleden.

De feiten speelden zich af in de rue de Visé in deelgemeente Jupille. Een politiepatrouille wilden een bestuurder van een geparkeerde auto controleren omdat hij leek te slapen achter het stuur. Een buurtbewoonster had eerder de politie gebeld omdat de man zich verdacht gedroeg.

Maxime Pans (33), getrouwd en vader van twee kinderen, stapte op de bestuurder af, terwijl de andere volgens de procedure achterop bleef. De verdachte zou bij de controle meteen een wapen getrokken hebben en op de agent geschoten hebben. Volgens RTL Info kreeg de man een kogel in het hoofd. Hij werd in uiterst kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de RTBF overleed de man later aan zijn verwondingen, andere Franstalige media meldden later op gezag van de politie dat de man hersendood is. Het zou gaan om een vader van twee kinderen van rond de dertig jaar oud.

De andere agent kon zijn dienstwapen trekken en de aanvaller neerschieten. Die is aan zijn verwondingen overleden, bevestigt een politiewoordvoerder. Het gaat om een dertiger uit de regio Luik, zegt het parket. Hij is bij de politie enkel gekend voor kleinere drugsfeiten.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de straat is afgesloten. Ook het parket is ter plaatse.

Willy Demeyer (PS), burgemeester van Luik, zegt dat er vandaag “veel emoties zijn in Luik”. Hij eert de moed en de toewijding van de agenten. Eind mei 2018 werden in Luik ook al twee politieagentes en een student doodgeschoten. De Fastes de la Police Liégeoise, een ceremonie waarbij de agenten van de stad geëerd worden die vandaag zou plaatsvinden, is geannuleerd.

Un policier liégeois dans un état critique suite d’une intervention. L’émotion est forte à Liège.

En ce jour des Fastes qui marque le dévouement des agents en service, je rends hommage au courage et dévouement de celles et ceux protègent et servent les Liégeoises et les Liégeois Willy Demeyer(@ Willy_Demeyer) link

Un policier a été grièvement blessé ce matin au cours d’une intervention banale. Son état est critique. Les Fastes de la Police de Liège sont donc annulés. Tous les policiers attendent des nouvelles de notre collègue. Police de Liège(@ PolicedeLiege) link