Agent helpt per ongeluk mama die zoontjes ontvoert: De Wever en korpschef in gebreke gesteld

Bjorn Maeckelbergh

31 augustus 2020

05u00

8

"Hallucinant." Johan Verraedt (57) uit Wilrijk heeft er geen andere woorden voor. Zijn ex ontvoerde hun twee zonen in juli naar Ierland. Sindsdien staan de jongens geseind. Nochtans had de rechtbank hen ingeschreven bij hun vader, maar met een simpele e-mail overtuigde de moeder de Antwerpse stadsdienst om hen officieel te laten uitschrijven uit België. "Het mocht van de wijkagent", zeggen ze daar.