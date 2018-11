Agent Hamid A. nu ook verdacht van kinderpornobezit mvdb

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechter in Mechelen heeft vandaag beslist om Hamid A. aan te houden voor het bezit van kinderporno. Er liep al een onderzoek tegen de man voor het verspreiden van onzedelijk materiaal. Hamid A. werd vorige week opgepakt, omdat hij in dat onderzoek zijn voorwaarden zou hebben geschonden. Voor die feiten moest hij vrijdag voor de raadkamer verschijnen en werd hij vrijgelaten onder voorwaarden. Het onderzoek naar kinderporno is een tweede onderzoek tegen de man.

Hamid A., een voormalige agent bij de politiezone Mechelen-Willebroek die inmiddels actief is bij de federale politie, wordt verdacht van het verspreiden van onzedelijke beelden. Na zijn verhoor in oktober kreeg hij een enkelband om maar op 7 november werd hij opnieuw aangehouden, omdat hij zijn voorwaarden had geschonden.

“Er is een moment van 9 minuten geweest waarop de machine die zijn enkelband moet opvolgen, geen registratie heeft gedaan”, zei zijn advocaat Jan Fermon vrijdagochtend. “Dat moet dus gaan om een technische storing. Ik heb zopas gevraagd mijn cliënt opnieuw in vrijheid te stellen.” In de zaak van de onzedelijke beelden werd de man vrijgelaten onder voorwaarden.

Maar intussen raakte ook bekend dat de man in bezit van kinderporno was. Voor die beschuldiging besloot de onderzoeksrechter de man aan te houden. Voor die feiten verschijnt hij dinsdag voor de raadkamer.

Hamid A. verliet het Mechelse politiekorps, nadat hij een klacht indiende tegen de korpsleiding voor laster en eerroof. A. had een tip over de verblijfplaats van terrorist Salah Abdeslam aan de korpsleiding doorgespeeld, maar die werd nooit onderzocht, omdat de korpsleiding oordeelde dat de informatie afkomstig was van een onbetrouwbare bron. Abdeslam kon uiteindelijk op dat adres worden aangetroffen en gearresteerd. PLE/