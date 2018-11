Agent gewond na mesaanval in Brussel Stéphanie Romans

20 november 2018

07u14

Bron: eigen berichtgeving 0 Een Brusselse politieman is vanmorgen aangevallen door een man met een mes. Dat gebeurde om 5.30 uur aan het politiecommissariaat op de Kolenmarkt in het centrum. “De agent is gewond, maar niet in levensgevaar”, bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere aan onze redactie.

“De verdachte is door een andere agent neergeschoten. De aanvaller raakte daarbij gewond, maar zijn leven is niet in gevaar. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht.”

Getuigen hebben verklaard dat ze de man Allah Akhbar hoorden roepen. “Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen”, aldus Van de Keere. “Het onderzoek is nog volop aan de gang.”

Om 11 uur geeft het parket volgens Van de Keere meer duidelijkheid over het incident.