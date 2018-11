Agent gewond na mesaanval in Brussel, dader nog maar pas vrij na internering Stéphanie Romans Arno Van Hauwermeiren

20 november 2018

07u14

Bron: eigen berichtgeving, Radio 1, Belga 113 Een Brusselse politieman is vanmorgen aangevallen door een man met een mes. Dat gebeurde om 5.30 uur aan het politiecommissariaat op de Kolenmarkt in het centrum. “De agent is gewond, maar niet in levensgevaar”, bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere aan onze redactie. Er wordt voorlopig niet uitgegaan van een terroristisch motief.

De agent kreeg een messteek in de hals, toen hij op wacht stond voor het commissariaat. Een andere agent loste drie schoten, de dader kreeg een kogel in de borststreek. “Beide mannen werden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar”, zegt Van de Keere.

Volgens onze informatie zou de dader Issam T. (33) zijn. Hij was nog maar pas vrij na een internering en was gekend voor diverse geweldpogingen. De man riep bij zijn aanval Allahu Akhbar, maar vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) liet al verstaan dat er voorlopig niet wordt uitgegaan van een terroristisch motief. “De dader zit niet in de OCAD-databanken en is ook niet bekend voor terrorisme bij de politie”, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Om 11 uur geeft het parket volgens Van de Keere meer duidelijkheid over het incident.

“Laffe aanval”

Jan Jambon reageerde eerder vandaag al ontzet op de mesaanval tegen de Brusselse politie. “De politie is alweer het slachtoffer van een laffe aanval”, zegt hij bij monde van zijn woordvoerder aan Belga.

Jambon verstuurde ook al een tweet over de aanval. “Aanval op politiecommissariaat Brussel. De dader is neergeschoten. Een politieman is gewond geraakt. Het parket onderzoekt de zaak”, schrijft Jambon.

Hij volgt de situatie nauwgezet verder op.

Alweer laffe daad tegenover onze politiemensen. Politieman gewond door mesaanval ter hoogte van commissariaat. Politieman is naar ziekenhuis overgebracht, maar niet in levensgevaar. Alle steun aan Politie Brussel. Jan Jambon(@ JanJambon) link