Agent gebruikt inbeslaggenomen wagen voor rijopleiding van zijn dochter mvdb

06 november 2018

12u40

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een politieagent van de zone Turnhout tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel veroordeeld voor verduistering en valsheid in geschrifte. Hij moet ook een boete van 3.000 euro betalen. De helft van die boete is effectief.

De vijftiger had als agent een voertuig onderschept dat gestolen was in Nederland. De agent nam contact op met de Nederlandse eigenaar. Omdat die al geld van zijn verzekeringsmaatschappij had gekregen, moest de Nederlander het gestolen voertuig niet meer terug hebben.



In principe wordt zo'n auto dan eigendom van de stad waar hij werd teruggevonden, maar de agent nam de wagen zelf mee naar huis. Hij kon de auto gebruiken voor de rijopleiding van zijn dochter. Om het voertuig te kunnen inschrijven, stelde hij een valse verkoopakte op waarbij hij de handtekening van de Nederlandse eigenaar namaakte.