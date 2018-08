Agent doodgeschoten: inwoners van Spa treuren om vader van drie, politie zoekt nog extra dader(s) IVI SRB

26 augustus 2018

07u00

Bron: eigen berichtgeving, belga 1002 In Spa is vannacht een politieagent doodgeschoten. Een verdachte is opgepakt in de bossen, niet ver van waar de feiten zich afspeelden. Het parket van Luik bevestigt dat het om Ivo T. (36) gaat. De Nederlander zou al gekend zijn bij het gerecht voor slagen en verwondingen. De politie is nog op zoek naar één of meerdere andere daders.

Verdachte Ivo T. (36) was met een groepje Nederlanders op stap in Spa. Omstreeks 2 uur wilden ze een kroeg in de Avenue Reine Astrid binnengaan maar werd hen de toegang geweigerd, zegt parketwoordvoerster Vanessa Clérin. "De Nederlanders kregen het aan de stok met de portiers, waarop de kroegbaas de politie belde.

Bij aankomst van een patrouillewagen, zaten enkele Nederlanders al in een taxi. Toen een van de agenten de inzittenden wilde controleren, werd er vanuit de wagen geschoten. De agent, Amaury D. (38), werd in het hoofd geraakt en bezweek later ter plekke aan zijn verwondingen. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar tevergeefs." Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte ook de schutter is.

De tweede agent die deel uitmaakte van de patrouille, heeft teruggeschoten. Mogelijk is daarbij de verdachte geraakt. T. zou bij de schietpartij wel in de buik geraakt zijn.

De gewonde Nederlander kon vervolgens opgepakt worden in de bossen. Hij spreekt geen Frans. Het verhoor van Ivo T. heeft nog geen duidelijkheid kunnen brengen over wat er precies is gebeurd in de avenue Reine Astrid. "Zijn verhoor is vanmiddag afgebroken omdat er geen zinnig woord meer uit hem kwam en hij steeds in slaap viel. Vermoedelijk door een combinatie van de lange nacht zonder slaap en alcohol- en/of drugsgebruik. Het verhoor gaat morgen verder", aldus Clérin.

Eén of meerdere daders zouden nog op de vlucht zijn. De bestuurder van het voertuig, in shock, is al verhoord. Hij kon niets vertellen over de identiteit van de schutter. Alles gebeurde immers achter zijn rug.

Het was een emotionele zondagnamiddag in Spa. Verschillende inwoners legden bloemen neer op de plaats waar Amaury D., een 38-jarige vader van drie kinderen, werd doodgeschoten. Op de plaats van de schietpartij werden nadarhekken geplaatst, zodat mensen er even halt kunnen houden. Inwoners kwamen er bloemen neerleggen.

Dramatisch voorval in Spa. Mijn diepste medeleven met de nabestaanden van de overleden politieman en alle steun aan zijn collega’s van de lokale politie. Jan Jambon(@ JanJambon) link

Koning Filip en Jambon ter plaatse

Koning Filip en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zijn rond 15.15 uur aangekomen aan het politiecommissariaat van Spa. Ze werden ontvangen door Joseph Houssa -de burgemeester van Spa- en provinciegouverneur Hervé Jamar.

"Het is heel belangrijk om dergelijke steun te ontvangen in zo'n moeilijke momenten. De politie vormt een grote familie", zei Houssa. Hij liet zich niet uit over het onderzoek naar de schietpartij. De federale agenten die instaan voor de veiligheid tijdens de Formule 1-race in Francorchamps brachten hun overleden collega hulde met een minuut stilte.

"Aanval op democratische samenleving"

Na minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon betuigt ook premier Charles Michel zijn medeleven. "Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving", stelt de premier in een persbericht.

De premier vernam de gebeurtenissen naar eigen zeggen "met emotie". "Mijn eerste gedachten gaan uiteraard uit naar de familie en de naasten van de jonge agent. We zullen het volledige licht moeten laten schijnen op de omstandigheden van dit drama."

"Het hele politiekorps is in zijn hart getroffen door deze tragische gebeurtenis. Dit voorval toont aan dat de opdracht van politieagent veel moed en waakzaamheid vergt. Ik wil hulde brengen aan de mannen en vrouwen die, soms met gevaar voor eigen leven, investeren in een taak die zo essentieel is voor onze democratische maatschappij."