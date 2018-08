Agent doodgeschoten in Spa: verdachte opgepakt in bos, politie zoekt nog extra dader(s) IVI SRB

26 augustus 2018

07u00

Bron: eigen berichtgeving, belga 728 In Spa is vannacht een politieagent doodgeschoten. Amaury Delrez (38) werd neergeschoten bij een tussenkomst na een dispuut. Een verdachte is opgepakt in de bossen, niet ver van waar de feiten zich afspeelden. Volgens La Dernière Heure gaat het om Ivo T. (36). De Nederlander zou al gekend zijn bij het gerecht voor slagen en verwondingen. De politie is nog op zoek naar één of meerdere andere daders. De koning en minister van Binnenlandse Zaken Jambon brengen vandaag nog een bezoek aan Spa.

De 38-jarige agent werd zondagochtend omstreeks 2 uur doodgeschoten. Dat gebeurde in de avenue Reine Astrid in Spa, in de provincie Luik.

Na een caféruzie zouden de daders een taxi hebben genomen. Bij controle van de taxi ontstond de schietpartij. Naar verluidt zou de Nederlandse verdachte in de buik geschoten zijn door de politie nadat hij zijn dodelijk schot had afgevuurd. Hij raakte gewond aan de buik.

Aan boord van het voertuig van waaruit het dodelijke schot werd gelost, zaten drie mensen. Een ziekenhuishelikopter werd opgeroepen. Er werd nog tevergeefs geprobeerd de agent te reanimeren.

De gewonde Nederlander kon opgepakt worden in de bossen. Hij spreekt geen Frans, dus het zal wellicht nog even duren voor hij gehoord kan worden. Eén of meerdere daders zouden nog op de vlucht zijn.

Dramatisch voorval in Spa. Mijn diepste medeleven met de nabestaanden van de overleden politieman en alle steun aan zijn collega’s van de lokale politie. Jan Jambon(@ JanJambon) link

"Aanval op democratische samenleving"

In de avenue Reine Astrid is een veiligheidszone ingesteld. De straat werd afgesloten. Verschillende politie-experts zijn ter plaatse. Samen met het labo van de federale politie en het parket doen ze vaststellingen ter plaatse.

Na minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon betuigt ook premier Charles Michel zijn medeleven. "Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving", stelt de premier in een persbericht.

De premier vernam de gebeurtenissen naar eigen zeggen "met emotie". "Mijn eerste gedachten gaan uiteraard uit naar de familie en de naasten van de jonge agent. We zullen het volledige licht moeten laten schijnen op de omstandigheden van dit drama."