Agent doodgeschoten in Spa: twee van de drie verdachten onder voorwaarden vrijgelaten

09 oktober 2018

18u03

Cyril T. (35) en Mark van den B. (38) zijn door de onderzoeksrechter in Verviers onder voorwaarden vrijgelaten. De twee Nederlanders blijven echter nog wel verdacht van doodslag op de 38-jarige hoofdinspecteur Amaury Delrez in Spa. De broer van Cyril, Yvo T., geldt als hoofdverdachte voor de feiten van 26 augustus. Hij blijft wel in de cel.

Hun opsluiting is volgens het gerecht niet langer noodzakelijk om de openbare orde te verzekeren. "Deze beslissing is genomen in functie van de evolutie van het onderzoek. Het parket kan nog beroep aantekenen", aldus procureur Gilles De Villers Grand Champs.

In de nacht van 25 op 26 augustus werden drie mannen uit Nederlands-Limburg de toegang tot een populair café in Spa geweigerd. De drie verbleven in Spa voor de Grote Prijs van België in Francorchamps.

Vuurwapen

Tijdens de daaropvolgende ruzie zou een van de verdachten een vuurwapen getoond hebben. Daarop werd de politie verwittigd.

Een toegesnelde patrouille onderschepte een taxi met de drie dertigers aan boord. In het vuurgevecht dat losbarstte, werd Delrez dodelijk geraakt.

Uitgeleverd aan België

Yvo T. vluchtte te voet weg. Hij had zelf verwondingen opgelopen en verschool zich in een huis in Spa. De massaal opgetrommelde politie kon de man lokaliseren en arresteren.

De twee andere betrokkenen wisten naar Nederlands-Limburg te vluchten. Daar werden ze een dag na de feiten door de politie opgepakt. Begin september besliste een rechtbank in Amsterdam dat ze aan België mochten worden uitgeleverd.

"Enkel getuige"

Bij zijn vrijlating kreeg Cyril T. een aantal voorwaarden opgelegd. Zo moet hij ter beschikking blijven van het gerecht in ons land. Er moest ook een borgsom van 2.500 euro betaald worden.

Cyril T. en Mark van den B. hebben altijd hun betrokkenheid bij het dodelijke geweld op de agent ontkend. Ze geven enkel toe getuige geweest te zijn. Ze verbleven 28 dagen in een Belgische cel.

Onder invloed

Yvo T. zegt zich niets te herinneren. Hij wordt ook verdacht van poging tot moord op een collega van Delrez. De hoofdverdachte zou onder invloed zijn geweest van een cocktail van medicatie, alcohol en drugs. Bij de afscheidsplechtigheid van Delrez in Theux waren honderden agenten aanwezig om een laatste groet te brengen.