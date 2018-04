Agent die zwaargewond raakte bij oefening blijft wellicht verlamd

Wouter De Boer Tessa Rens

17 april 2018

14u33

Bron: VTM NIEUWS

16

De agent van de speciale eenheden die zwaargewond raakte bij een oefening, blijft wellicht voor de rest van zijn leven verlamd aan beide benen. Een van zijn collega’s had per ongeluk een echte kogel afgevuurd in plaats van losse patronen. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt momenteel nog onderzocht.