Agent die verdachte tegen hoofd trapte en sloeg in Molenbeek: “Ik weet niet wat me bezielde” KVDS

23 mei 2019

09u52

Bron: La Capitale 1 Binnenland Een agent (33) van de politiezone Brussel West die een verdachte (19) tot twee keer toe tegen het hoofd trapte en sloeg bij een arrestatie in Molenbeek, heeft zich geëxcuseerd bij zijn collega’s. Dat schrijft de krant La Capitale. Beelden van de feiten deden dinsdag de ronde op sociale media. Ook de verdachte reageerde intussen. Hij zou bekend zijn bij de politie voor 63 feiten, waaronder 37 diefstallen, maar bleek niets te maken te hebben met de inbraak waarvoor hij achtervolgd werd.

Het filmpje – dat gemaakt werd door een bewoner – liet niets aan de verbeelding over. Op de beelden is te zien hoe een agent een man overmeesterd heeft en tegen de grond geduwd houdt in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Daarop komt een tweede agent aan in een terreinwagen. Hij springt uit de auto en trapt de man op de grond tot twee keer toe tegen het hoofd. Daarna slaat hij hem ook nog twee keer, hoewel de andere agenten onmiddellijk “kalm” roept.

Non-actief

De feiten gebeurden maandagavond. Dinsdag werd de agent op non-actief gezet en gisterochtend werd hij opgepakt. Vanmorgen wordt hij ter beschikking gesteld van de Brusselse Procureur des Konings. Het parket van Brussel zegt zwaar aan de feiten te tillen.





Volgens La Capitale zou de agent zich verontschuldigd hebben bij zijn collega’s voor zijn gedrag. “Ik begrijp mijn reactie niet”, klonk het volgens bronnen van de krant. “Ik weet niet wat me bezielde. Het spijt me heel erg voor het beeld dat dit van de politie geeft.”





Het slachtoffer diende intussen een klacht in. Hij wordt officieel niet meer als verdachte gezien in de zaak waarvoor hij achtervolgd werd en kreeg al het bezoek van de politie-inspectie. (lees hieronder verder)

“Ik was alleen onderweg, te voet”, getuigt hij in La Capitale. “Er verscheen plots een agent naast me en die zei dat ik niet mocht bewegen. Ik werd bang en ben weggelopen. Een agent zei me vervolgens dat ik moest stoppen en schoot in de lucht toen hij zag dat ik bleef lopen. Door het schot hoorde ik niets meer. Ik bleef rond een gestationeerde wagen draaien en het is daar dat de agent me op de grond kreeg. Daarna heb ik niet meer bewogen en niets meer gezegd. Ik was niet gewapend. Behalve mijn identiteitskaart, mijn abonnement van het openbaar vervoer en 5 euro had ik niets bij me.”

Schoenen

De politie bracht de tiener naar de plaats van de inbraak en daar toonden beelden van de bewakingscamera’s aan dat hij niet op de verdachte leek. Daarop gaven de agenten hem zijn schoenen terug die ze eerder hadden uitgetrokken en brachten ze hem naar het commissariaat in de Marktstraat. Na een paar minuten werd hij er naar eigen zeggen vrijgelaten.

“Niemand vroeg me of ik een klacht wilde indienen”, zegt hij nog. “Ze zeiden gewoon dat ik moest vertrekken. Ik ben dan op eigen middelen naar het ziekenhuis gegaan.”